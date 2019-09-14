Trump resmen açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü!

14.09.2019 16:24

Amerikan basınının iddiası bir buçuk ay sonra resmen doğrulandı. ABD Başkanı Donald Trump, bugün yayımladığı yazılı açıklamayla, 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren El Kaide terör örgütünün elebaşı Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza'nın da öldürüldüğünü resmen kabul etti.

Trump, örgütün liderliğine geçmesi beklenen Hamza Bin Ladin'in Afganistan-Pakistan bölgesinde düzenlenen ABD operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.

Hamza Bin Ladin'in örgütte önemli bir rol oynadığını ifade eden ABD Başkanı, operasyonun ne zaman düzenlendiğini ise söylemedi.

BAŞINA 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONULMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanlığı, mart ayında Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koymuştu.

Bakanlık, "El Kaide örgütü içinde yükselen lider" olarak tanımladığı Hamza bin Ladin'i 2015 yılından bu yana örgüt militanlarını ABD üslerine saldırmaya teşvik eden videolar çekmekle ve 2011'de öldürülen babası Usame bin Ladin'in intikamını almaya çalışmakla suçlamıştı.

Hamza 2015 yılında yayınladığı ses mesajında cihat savaşçılarını Suriye'de birleşmeye çağırdı ve bu sayede Filistin'in bağımsızlığına kavuşacağını söyledi.

Hamza bin Ladin 2017 yılından bu yana "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" statüsünde bulunuyordu. 30 yaşında olduğu düşünülen Hamza Bin Ladin'in İran'da annesi ile birlikte yıllarını geçirdiğine ve bu ülkede evlendiğine inanılıyordu.

Bin Ladin öldürüldüğü zaman, 3 eski eşiyle diğer çocuklarının Suudi Arabistan'a geri gitmesine izin verilmişti.