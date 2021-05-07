Son dakika: TRT Çocuk "Kız Kulesi Masalları" ile unutulmaya yüz tutmuş masalları ekrana taşıyor
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Son dakika: TRT Çocuk "Kız Kulesi Masalları" ile unutulmaya yüz tutmuş masalları ekrana taşıyor

Son dakika: TRT Çocuk 'Kız Kulesi Masalları' ile unutulmaya yüz tutmuş masalları ekrana taşıyor
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... TRT Çocuk, küçüklere kültürel değerlerin kazandırılması amacıyla hazırlanan "Kız Kulesi Masalları" programıyla, unutulmaya yüz tutmuş masalları çocuklarla buluşturuyor.

TRT Çocuk, küçüklere kültürel değerlerin kazandırılması amacıyla hazırlanan "Kız Kulesi Masalları" programıyla, unutulmaya yüz tutmuş masalları çocuklarla buluşturuyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'dan bu yana yayımlanan programla her hafta yeni masallar ekrana taşınıyor.

Çoğunlukla Türk-Anadolu masallarına yer verilen programla, çocuklara kültürel değerlerin kazandırılması amaçlanıyor.

Her bölümünde farklı bir ünlünün yer aldığı programın masal anlatıcıları arasında Burak Kut, Seray Gözler, Mustafa Sandal, Engin Altan Düzyatan, Serdar Kılıç, Ferman Akgül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ecem Özkaya, Hikmet Körmükçü, Begüm Öner, Hasan Kaçan ve Pelin Çift gibi isimler bulunuyor.

Psikolog, pedagog ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan ekip tarafından özenle seçilen masallar ve her bölüm için özel hazırlanan animasyonlarla zenginleştirilen program, müzikleriyle de beğeni topluyor.

Her hafta sonu saat 21.15'te ekrana gelen "Kız Kulesi Masalları", 15 Mayıs'tan itibaren 21.20'de yayımlanacak.

Masalların çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine etkisi

Açıklamada yer verilen uzman değerlendirmelerine göre, masallar, sunduğu samimi iletişim dili ve renkli hayal dünyası sayesinde çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine destekte bulunuyor, nesiller arası iletişimde önemli bir kültürel taşıyıcı olarak rol oynuyor.

Ebeveynle çocuğun birlikte kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmesine de olanak sağlayan masallar, evrensel ve yerel değerlerin çocuklara iletilmesinde ve içselleştirilmesinde önemli bir araç olarak görülüyor.

Karşılıklı etkileşim sağlaması nedeniyle okunmasından daha etkili görülen masal anlatımı, olay ve olguları aktarış biçimi, içeriği ve anlatıyı destekleyici animasyonlarla dinleyicisinin hem duygu hem de zihin dünyasına katkı sağlıyor.

Uzman çocuk psikologları tarafından masalların çocuk gelişimi üzerindeki bu önemli rolü göz önünde bulundurularak hazırlanan programla, çocukların duygusal ve bilişsel kazanımları destekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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