Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Son dakika: İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüsüyle trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı Muhammed Enes Uysal tutuklandı. Ayrıca zanlı emniyetteki sorgusunda, suçlamaları kabul etmeyerek, "Boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi.

İstanbul'un Hadımköy ilçesinde trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes Uysal tutuklandı.

Hadımköy'de 3 gün önce kullandığı çakarlı minibüsle seyrederken, kendisine geç yol veren Dadaş Aras isimli sürücünün önce aracının önünü kesip ardından çıkan kavgada 5 yerinden bıçaklayan ve dün akşam saatlerinde yakalanan Muhammed Enes Uysal isimli trafik magandası, adliyeye gönderildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelmelerde 6 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusunda, "Yol vermeyince onunla tartışmaya başladık. O daha sonra elindeki telefonla benim görüntümü kaydetmeye başladı. Ardından telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi.

"30 BİN TL'Yİ BEN ALMADIM"

Muhammed Enes U.'ya, Dadaş Aras'ın aracındaki 30 bin TL'yi aldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, parayı almadığı ve bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Zanlı Muhammed Enes Uysal, çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.