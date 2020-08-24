Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
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Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı

Son dakika: İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüsüyle trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı Muhammed Enes Uysal tutuklandı. Ayrıca zanlı emniyetteki sorgusunda, suçlamaları kabul etmeyerek, "Boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi.

24.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:01

İstanbul'un Hadımköy ilçesinde trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes Uysal tutuklandı.

Hadımköy'de 3 gün önce kullandığı çakarlı minibüsle seyrederken, kendisine geç yol veren Dadaş Aras isimli sürücünün önce aracının önünü kesip ardından çıkan kavgada 5 yerinden bıçaklayan ve dün akşam saatlerinde yakalanan Muhammed Enes Uysal isimli trafik magandası, adliyeye gönderildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelmelerde 6 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusunda, "Yol vermeyince onunla tartışmaya başladık. O daha sonra elindeki telefonla benim görüntümü kaydetmeye başladı. Ardından telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi.

"30 BİN TL'Yİ BEN ALMADIM"

Muhammed Enes U.'ya, Dadaş Aras'ın aracındaki 30 bin TL'yi aldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, parayı almadığı ve bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Zanlı Muhammed Enes Uysal, çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Haber Yorumları (13)
VATANIM: Böylelerine ibretlik ceza vermedikçe bu olaylar devam eder. zira 2 gün sonra çıkar aynı suçu işlemeye devam eder.
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LEVENT KOCAELİ: bu saatten sonra bu ülkede kendi adaletini kendin sağlıycaksın üstünde silah olmadan trafige çıkmak büyük hata. bu bu gibi magandalar tarafından öldürülmemek soyulmamak kendi can güvenliğin için çok vahim malesef.
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SİVASLI İBOCAN: sanık olduğu halde dışarda ise , baba tanıdıksa eve döner. . Öyle değil mi çakarlı sahte polis. . ??
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