Kazada yaralanan çocuk 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Karaman'da trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybeden 6 yaşındaki Fatih Ege Barçın, son yolculuğuna uğurlandı.

14 Ocak tarihinde saat 19.45 sıralarında Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada Merve C. (30) yönetimindeki 70 FP 707 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, Konya'dan Karaman'a gelmekteyken aniden yola çıkan kediye çarpmamak için sürücünün direksiyonu çevirmesiyle yol ortasındaki demir bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Fatih Ege Barçın (6), Mediha Barçın (55) ve Emine Ç. (52) yaralandı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mediha Barçın hayatını kaybederken, durumu ağır olan 6 yaşındaki Fatih Ege Barçın ise Konya'ya sevk edildi. Fatih Ege Barçın, dün tedavi gördüğü hastanede 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçük Fatih Ege için cuma namazının ardından Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza küçük çocuğun ailesi ile Karaman Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Fatih Ege Barçın'ın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. - KARAMAN