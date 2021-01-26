Son dakika! Trafik kazasında ölen ablasından öğrendiği resim sanatını yaşatıyor

TRABZON'un Arsin ilçesinde yaşayan Aydın Durmuş (59) trafik kazasında kaybettiği ablasından öğrendiği resim sanatını geliştirerek, mahallenin duvarlarına doğa temalı resimler çiziyor. Durmuş, "Mahallenin boş olan duvarlarını manzara resimleri ile renklendirmeye çalışıyorum" dedi.

Arsin ilçesi Elmaalan Mahallesi'nde oturan Aydın Durmuş, 1992 yılında resim öğretmeni olan ablası Seher Baş'ı (36) trafik kazasında kaybetti. Ablasının sevdiği resim sanatını yaşatmak isteyen Durmuş, ondan geriye kalan tuvallerin üzerine resim yapmaya başladı. Emekli olduktan sonra kendini geliştiren Durmuş, evinin bodrumuna, bahçesine ve dış kapının duvarlarına doğa resimleri yapmaya başladı. Yağlı ve akrilik plastik boya malzemesi ile yaptığı manzara resimleri ile evinin duvarlarını resmeden Durmuş, resimlerle canlılık kazanan duvarlardaki görüntü kirliliğinin de önüne geçiyor. Resimler ilgi çekiyor.

'KENDİMİ RESİM YAPMAKTAN ALIKOYAMIYORUM'Hobi amaçlı resim yaptığını söyleyen Durmuş, "Resim yapmaya olan ilgim 80'li yıllarda resim öğretmeni olan ablamın yaptığı resimleri inceleyerek başladı. Onun yaptığı resimlere çok heves ederdim. Sonra ablam trafik kazasında hayatını kaybedince onun yaptığı resimlerin aynısı yapmaya çalıştım. O dönemlerde çocuktum. Yıllar geçtikten sonra resim sanatına olan yeteneğimi keşfettim. Hobi olarak başladım. Zamanla kendimi resim yapmaktan alıkoyamayarak çok zaman geçirdiğimi fark ettim. Evin duvarlarını, kapıları, elektrik panolarını, merdivenleri resimlerle süsledim. Mahallenin boş olan duvarlarını manzara resimleri ile renklendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.'MAHALLEMİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRMEK İSTEDİM'Yörenin özelliklerini taşıyan resimler yaptığını kaydeden Durmuş, "Mahallemizde boş kalan duvarlara canlılık geldi. Manzara resimleri herkesin çok hoşuna gitti. Şimdi mahalleye girenler çok mutlu oluyorlar. Yeşillik, deniz, serender, el işi yapan kadınların resimleri, şelale, kayık, motor ile evlerin yanı sıra Atatürk Köşkü, Uzungöl ve Trabzonspor'un logosunu da duvarlara yansıttım. Bunlar tamamen şehrimi ve mahallemizi güzelleştirmek adına yaptığım çalışmalardır. Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy da bu çalışmalarıma boya desteğinde bulunarak, yardımcı oluyor" dedi.'KÖYÜMÜZ ÇİÇEK AÇTI'

Mahallede yaşayan Ertuğrul Bekar da, "Aydın Bey bizim köyümüzü güzelleştirdi. Çizdiği resimlerle köyümüz çiçek açtı. Yaz kış burada bahar havası yaşıyoruz. Buradan geçen herkes çok şaşırıyor ve hayran kalıyor köyümüze. Gelenler de fotoğraf çektiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN