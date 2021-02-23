Son dakika! Trabzon'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Trabzon'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

23.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:38
Son dakika! Trabzon'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde yaşayan Emin Yılmaz (93) ve eşi Havva Yılmaz'ın (90) evlerinde, akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, eve girdiklerinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada, çiftin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Sibel Can Ezgi Mola Özge Özder Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Trabzon'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 22:42:43. #1.14#
title