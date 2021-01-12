Son dakika... Trabzon'da ambulans şoförü koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti
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Son dakika... Trabzon'da ambulans şoförü koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti

12.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:50
Son dakika... Trabzon'da ambulans şoförü koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Trabzon'da ambulans şoförü olarak çalışan bir kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Trabzon'da ambulans şoförü olarak çalışan bir kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı olarak Of 2 Nolu 112 İstasyonu'nda ambulans şoförlüğü yapan Nebi Mehmet Efendioğlu (57), Covid-19 teşhisiyle 20 gündür Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Hayatını kaybeden Efendioğlu'nun cenazesinin yarın Of ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş

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