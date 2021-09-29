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Son dakika... 'Torbacı' karı-kocaya gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... 'Torbacı' karı-kocaya gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde polis, İstanbul'dan uyuşturucu getirip satan 'torbacı' tabir edilen karı-kocayı yapılan operasyonla gözaltına aldı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde polis, İstanbul'dan uyuşturucu getirip satan 'torbacı' tabir edilen karı-kocayı yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Norkotik suçlarla Grup Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, karı-kocanın İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu sattıklarını belirledi. Narkotik polisi dün gece Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde O.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 17,68 gram metamfetamin, 4 adet cam pipe aparat, ticaretten elde edildiği değerlendirilen bin 310 lira ve 35 gram altın ele geçirildi. O.D.'nin eşi Y.D.'nin üzerinde de 453 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili O.D. ve eşi Y.D. gözaltına alındı.

Düzenlenen baskın öncesi evden çıkan M.C.K, A.H., O.D., R.Y. ve M.Y. isimli şahıslara da 'uyuşturucu kullanmak'tan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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