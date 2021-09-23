Son dakika: Tokat'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika: Tokat'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika: Tokat'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. (27) yönetimindeki 60 AG 211 plakalı otomobil ile E.G'nin (32) kullandığı 58 BP 752 plakalı otomobil Damla köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü M.D. ile araçlardaki A.D. (19), A.T.G. (20) ve Y.M.G. (2) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Tokat'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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