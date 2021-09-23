Son dakika: Tokat'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.D. (27) yönetimindeki 60 AG 211 plakalı otomobil ile E.G'nin (32) kullandığı 58 BP 752 plakalı otomobil Damla köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü M.D. ile araçlardaki A.D. (19), A.T.G. (20) ve Y.M.G. (2) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri