Son dakika... Tokat'ta Spor İl Müdürü ve mesai arkadaşları koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Tokat'ta Spor İl Müdürü ve mesai arkadaşları koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: TOKAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile iki şube müdürü ve 7 çalışan koronavirüse yakalandı.

Son dakika... Tokat'ta Spor İl Müdürü ve mesai arkadaşları koronavirüse yakalandı
12.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:13

TOKAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile iki şube müdürü ve 7 çalışan koronavirüse yakalandı.

?Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin testi pozitif çıkınca diğer çalışanlara da test yapıldı. Yapılan test sonucunda İl Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Celal Yurdakul ile Demir Ali Şıhlar ve 7 personelin test sonucu pozitif çıktı. Tokat Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden il müdürü ve şube müdürlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İl Müdürlüğünde yaşanan koronavirüs salgını sonrasında ise binada temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Metin Özülkü Canan Ergüder İbrahim Tatlıses Nilperi Şahinkaya
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Eylül İzmir İnegöl Kuyumcu
Şu an buradasınız: Son dakika... Tokat'ta Spor İl Müdürü ve mesai arkadaşları koronavirüse yakalandı - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 15:17:03. #1.15#
title