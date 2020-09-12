Son dakika... Tokat'ta Spor İl Müdürü ve mesai arkadaşları koronavirüse yakalandı Son dakika haberi: TOKAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile iki şube müdürü ve 7 çalışan koronavirüse yakalandı.

TOKAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile iki şube müdürü ve 7 çalışan koronavirüse yakalandı.

?Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin testi pozitif çıkınca diğer çalışanlara da test yapıldı. Yapılan test sonucunda İl Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Celal Yurdakul ile Demir Ali Şıhlar ve 7 personelin test sonucu pozitif çıktı. Tokat Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden il müdürü ve şube müdürlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İl Müdürlüğünde yaşanan koronavirüs salgını sonrasında ise binada temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Kaynak: DHA