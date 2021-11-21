Son dakika! THY'nin İrlandalı pilotu motor kazasında hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! THY'nin İrlandalı pilotu motor kazasında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika! THY'nin İrlandalı pilotu motor kazasında hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... ARKADAŞLARI ile birlikte tatil için gittiği Meksika'da motorsiklet kazası geçiren Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI ile birlikte tatil için gittiği Meksika'da motorsiklet kazası geçiren Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine hayatını kaybetti.

THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine tatil için Meksika'da bulunuyordu. Arkadaşlarıyla birlikte motor gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California'da bir trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu tüm müdahalelere kurtarılamadı.


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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Son Dakika Haberleri

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