Son dakika! THY'nin İrlandalı pilotu motor kazasında hayatını kaybetti

THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine tatil için Meksika'da bulunuyordu. Arkadaşlarıyla birlikte motor gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California'da bir trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Son Dakika Haberleri

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