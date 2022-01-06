Son dakika... Terör propagandası hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Terör propagandası hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı

Son dakika... Terör propagandası hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre HATAY'da terör örgütü DEAŞ propagandasını yapmak suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalanıp, tutuklandı.

HATAY'da terör örgütü DEAŞ propagandasını yapmak suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalanıp, tutuklandı.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Aralık'ta ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Baskında DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından hakkında 1 yıl, 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalayıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title