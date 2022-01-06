Son dakika... Terör propagandası hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre HATAY'da terör örgütü DEAŞ propagandasını yapmak suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalanıp, tutuklandı.
HATAY'da terör örgütü DEAŞ propagandasını yapmak suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalanıp, tutuklandı.
Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Aralık'ta ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Baskında DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından hakkında 1 yıl, 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalayıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri
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