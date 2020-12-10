Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Güney sınırlarımızda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamada, 2 jandarma personeli şehit oldu, 8 jandarma personeli yaralandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Harekât bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin Başımız sağ olsun."

YARALI ASKERLERMİZİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Şanlıurfa Valiliği ise yaralı askerlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."