TEM'de tır devrildi: Sıkışarak yaralanan vatandaşı itfaiye kurtardı

TEM'de tır devrildi: Sıkışarak yaralanan vatandaşı itfaiye kurtardı TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iddiaya göre farklı bir aracın sıkıştırması neticesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın kabin kısmında sıkışarak yaralanan ikinci kaptan itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

TEM'de tır devrildi: Sıkışarak yaralanan vatandaşı itfaiye kurtardı

SAKARYA - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iddiaya göre farklı bir aracın sıkıştırması neticesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın kabin kısmında sıkışarak yaralanan ikinci kaptan itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne doğru seyir halinde olan M.E.D. idaresindeki 01 CDA 29 plakalı tekstil malzemesi yüklü tırı iddiaya göre farklı bir araç sıkıştırdı. Aracın sıkıştırması neticesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır önce bariyerlere daha sonrasında ise A.İ. idaresindeki 54 ABK 287 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın ikinci sürücüsü kabinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kabinde sıkışan ikinci kaptan E.K., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılırken, tırdan yola saçılan malzemeler ise temizlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Ersoy