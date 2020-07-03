Son dakika! TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı

Son dakika haberine göre TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken önündeki tıra ok gibi saplanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

03.07.2020 20:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:46

TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken önündeki tıra ok gibi saplanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu-Düzce il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Okçu idaresindeki Peugeot marka 20 ADE 897 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Latif Okçular yönetimindeki 31 P 4916 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesine ok gibi saplanan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Okçu ve araçta bulunan Kamil Balay olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Asiye Türker ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan ağır yaralı kurtulan Asiye Türker, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Kazada hayatlarını kaybeden Okçu ve Balay'ın hurdaya dönen otomobilde sıkışan cenazeleri ise, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Kazayla gilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika! TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor Haber
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü Haber
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu Haber
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak Haber
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
İki Bakan, 'patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor' iddialarına yanıt verdi
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı
Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Transferin gözde ismi Mert Hakan, Sivasspor'daki performansıyla dikkat çekiyor
Transferin gözde ismi Mert Hakan, Sivasspor'daki performansıyla dikkat çekiyor
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Temmuz Patlama Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika! TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 20:55:00. #1.15#
title