Son dakika! TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı Son dakika haberine göre TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken önündeki tıra ok gibi saplanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken önündeki tıra ok gibi saplanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu-Düzce il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Okçu idaresindeki Peugeot marka 20 ADE 897 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Latif Okçular yönetimindeki 31 P 4916 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesine ok gibi saplanan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Okçu ve araçta bulunan Kamil Balay olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Asiye Türker ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan ağır yaralı kurtulan Asiye Türker, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kazada hayatlarını kaybeden Okçu ve Balay'ın hurdaya dönen otomobilde sıkışan cenazeleri ise, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazayla gilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA