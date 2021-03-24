TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti
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TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti

24.03.2021 02:04 | Son Güncelleme: 24.03.2021 02:16

TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otobüste çıkan tartışma sonucu araçtan indirilen Barış Bayram (23), karşı şeride geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otobüste çıkan tartışma sonucu araçtan indirilen Barış Bayram (23), karşı şeride geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Kayseri seferi yapan yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu yolculardan Barış Bayram otoyolda araçtan indirildi. Otobüsten indirilen Bayram, yol üzerindeki bir dinlenme tesisine gitmek için karşı şeride geçtiği sırada, İstanbul istikametine seyir halinde olan Burak Gümüşoğlu yönetimindeki 14 ER 182 plakalı kamyonun genç adama çarptı.

Kamyon sürücüsü Gümüşoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Barış Bayram'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bayram'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti
TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti
TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti
TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti
TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti
TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti
TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti
TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti
TEM'de tartışma sonucu otobüsten indirilen yolcu kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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