KESTEL, BURSA (İHA) - Tekstil fabrikasındaki o patlama için istenen cezalar belli oldu

Bir kişinin öldüğü fabrika patlamasında, tutuklu İşletme Müdürü ile İş Güvenlik Müdürü hakkında 6'şar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Özcan Deniz'in öldüğü, 6 kişinin yaralanıp, 24 kişinin de zehirlendiği fabrikadaki patlamayla ilgili soruşturma sonunda, tutuklanan işletme müdürü Hasan Yılmaz ile adli kontrol şartıyla serbest kalan iş güvenlik müdürü Emir T. hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle adam öldürmek ve yaralamak' suçlarından 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde, 12 Ekim'de, deri ve tekstil yan ürünlerine kimyasal madde üretimi yapılan fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada Özkan Deniz hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Sızan gazdan 24 kişinin zehirlendiği patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan işletme müdürü Hasan Yılmaz tutuklanırken, iş güvenlik müdürü Emir T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığı ise patlamayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Hasan Yılmaz, fabrikada 11 yıldır görev yaptığını, ilk defa böyle olayla karşılaştığını söyledi. Makinelerin kontrollerinin sürekli ve düzenli olarak yapıldığını öne süren Yılmaz, "Cihazların tümü için gerekli güvenlik önlemleri alındı. En son tedbirler 9 ay önce kontrol edildi. Patlamanın yaşandığı cihazın reaktöründeki sorunu bilmiyorum. Bilirkişi ve itfaiye ekipleri de bir kanıya varmadı. Ölen, Özkan Deniz arkadaşımız reaktörün sorumlusuydu. Bizlere herhangi bir sorun iletmedi. Suçsuzum" dedi.

Sanıklardan fabrikanın iş güvenliği müdürü Emir T. ise "Ben üzerime düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirdim. Patlamayla ilgili olarak hiçbir sorumluluğum yok" diye konuştu.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma sonunda, Hasan Yılmaz ile Emir T. hakkında 'taksirle öldürmek ve yaralamak' suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Haklarında 2'şer yıldan 6'şar yıla hapis cezası istenen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.