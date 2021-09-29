Son dakika! TEKNOFEST şampiyonu mühimmata, Marmaris yangını kahramanının adı verildi

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - OSMANİYE Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 'İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi' kategorisinde birinci olan 'Şahin 96' isimli ' İnsansız Hava Aracı (İHA) Yangın Söndürme Mühimmatı Projesi'nin adını, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında itfaiye erlerine içme suyu taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'den ve doğum tarihinden aldığı belirtildi.

Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Orman yangınlarına ilk nasıl müdahale ederiz' fikriyle yerli ve milli İHA Yangın Söndürme Mühimmatı Projesi geliştirdi. Öğrenciler, mühimmatın ismini de bu yıl Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında, itfaiye erlerine içme suyu taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'den etkilenerek 'Şahin 96' olarak belirledi. Mühimmatın, Orman Genel Müdürlüğü'nce kullanılan İHA'ların kanatlarına takılarak yangınlara etkin müdahale edilmesi hedeflendi. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam eden öğrenciler, TEKNOFEST 2021'e katılmaya karar verdi. Şahin 96, 430 projenin katıldığı TEKNOFEST 2021'de 'İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi' kategorisinde Türkiye birinciliği kazandı. Öğrenciler, 12 bin TL'lik ödül çekini, düzenlenen törenle aldı.

Şahin 96'nın kullanım alanıyla ilgili bilgiler veren Proje Danışmanı Yusuf Boz ise Türkiye'de ve dünyada çıkan orman yangınlarında artık İHA'ların kullanılmaya başlandığını dile getirerek, "Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı İHA, bu sene 3 bin kadar yangını haber vermiş. Fakat o sırada İHA hiçbir müdahalede bulunamıyor. Bizim projemizde İHA'nın kanatlarına takılacak olan yangın mühimmatıyla, yangına yaklaşarak, mühimmatını gönderecek ve söndürebilirse söndürecek, söndüremezse yangını önleyici tedbir alacak. Mümkünse, ülkemizin değeri olan ormanlarımızı korumayı amaçlayan bir projedir" diye konuştu.