Son dakika: Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kapılarını açıyor

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreni, AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nin ardından hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreni, AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nin ardından hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreni, AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nin ardından hayata geçirilecek. Hastanenin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakan ve milletvekillerinin de eşlik etmesi bekleniyor. Son dönemde hayata geçirilen projelerle öne çıkan Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından yapımı tamamlanan Şehir Hastanesi'ne kavuşuyor.

Tekirdağ'ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek 566 yataklı Şehir Hastanesi'nde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 1 milyar 500 milyon TL'ye mal olan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak da 700 kişiye istihdam sağlanacak.

700 kişiye devamlı istihdam oluşturacak

Verilen bilgiye göre, Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak yüksek standartlarında sağlık hizmeti ile buluşuyor. Sağlık alanında vatandaşları en son teknolojik hizmetlerle buluşturacak şehir hastanelerinin önemli ayağı olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi 159 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir yatırım olarak öne çıkıyor. 1 milyar 500 milyon liraya mal olan proje sahip olduğu 566 yatakla bölgenin en önemli hastanesi olarak Tekirdağ'ı sağlıkta da bir çekim merkezi haline getiriyor.

Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara 'ücretsiz' sağlık hizmet verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tüm tıbbi hizmetlerin sorumluluğu Sağlık Bakanlığı'nca, bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen İnşaat tarafından karşılanacak. İnşaat süresince 1250 kişilik istihdamın yaratıldığı hastanenin tamamlanmasıyla 700 kişi hizmet personeli olarak tam zamanlı görev yapacak.

Tekirdağ'ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek hastane Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. Buradan hareketle hastane gelecekte sağlık turizmi ile bu ülkelerden de ziyaretçi hasta çekmesine kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı.

102 yoğun bakım yatağı ile Covid mücadelesinde öne çıkacak

Verilen bilgiye göre, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 566 yatağının 464'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. Bu kapasite 88 tek kişilik ve 187 adet çift kişilik olarak dağılıyor. Hastanede 2 oda yanık birimi için ayrılırken, 8 mahkum odası da yer aldı. Tekirdağ Şehir Hastanesi son dönemde dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakım kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken, 27 yeni doğan, 16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı yer alıyor. Hastanenin ameliyathanelerinde bulunan hasta hazırlık-ayılma alanları mekanik olarak yoğun bakım odasına çevrilecek şekilde hazırlandı. Tek kişilik hazırlanan yoğun bakım odaları ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebiliyor.

124 poliklinik ve uluslararası standartlarda 18 ameliyathanenin yer aldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi içerdiği özellikler bakımından ilklerin merkezi de olacak. Hastanede Trakya bölgesinde ilk olacak tek kişilik anne-bebek uyumu odalarından 4 adet, anne otelinde ise 14 adet özel yatak yer alacak. Bölge için bir yenilik olacak tüp bebek merkezi de hastanede yer alacak.

Hastane özellikle kanser hastaları için bölgede yenilikleri beraberinde getirecek. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi bulunacak.

Tamamen ücretsiz olacak bu hizmet için yöre halkı artık il dışına çıkmaktan kurtulacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca kanser hastalarının tedavisi için radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator cihazı da yer alacak.

Dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasında yer alacak Tekirdağ Şehir Hastanesi Biyokimya - Mikrobiyoloji - Patoloji - Genetik alanlarında tüm testlerin aynı yerde yapılabileceği cihaz parkuruna sahip. Hastanede ayrıca üstün teknolojili radyolojik görüntüleme ünitesi de bulunuyor.

Deprem anında izolatörler sarsıntının etkisini azaltacak

Verilen bilgiye göre, Tekirdağ'da kapılarını açacak dev tesis aynı zamanda Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen tam 651 deprem izolatörü yer alıyor. Uygulanan bu sistem sayesinde olası büyük deprem riski taşıyan Tekirdağ'da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek. Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi. Binanın 6 bin metrekarelik 'yeşil çatısındaki' güneş enerji panelleri sayesinde hastanenin sıcak suyu güneşten karşılanıyor. 35 bin metrekarelik özel peyzaj ve yeşil alana sahip hastanede 2 adet açık hava çocuk oyun alanı yer alıyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 297'si açık, 1054'ü kapalı toplam 1351 araçlık otoparkın yanı sıra 1 kilometrelik bisiklet yolu, helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi de yer alıyor.

Hastanenin özellikleri şöyle açıklandı:

Arsa Alanı: 114 bin metrekare

İnşaat Alanı: 159 bin metrekare

Yatak Kapasitesi: 566

Poliklinik Sayısı: 124

Ameliyathane Sayısı: 18

Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 102

Yeni Doğan Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 27

Pediatrik Yoğun Bakım: 16

Ruh sağlığı yatak kapasitesi: 24

Palyatif yatak kapasitesi: 22

Deprem İzolatörü: 651

Açık Otopark Kapasitesi: 297

Kapalı Otopark Kapasitesi: 1054

İstihdam: 700

Yatırım Bedeli: 1 milyar 500 milyon TL - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı