Son Dakika | Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık görevine başladı
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Son Dakika | Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık görevine başladı

Son Dakika | Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık görevine başladı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yalova Emniyet Müdürlüğünden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Hakan Fındık, İçişleri Müşaviri olarak Bosna Hersek'e atanan Mehmet Erduğan'dan görevini devraldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğünden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Hakan Fındık, İçişleri Müşaviri olarak Bosna Hersek'e atanan Mehmet Erduğan'dan görevini devraldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda tören mangasını selamlayan Mehmet Hakan Fındık, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile tanıştı.

Kurum personeliyle tanıştıktan sonra makama geçen Fındık, Mehmet Erduğan ile bir süre görüştü.

Son Dakika | Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık görevine başladı
Son Dakika | Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık görevine başladı
Son Dakika | Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık görevine başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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