Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı

Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'a giden yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 ADS 755 plakalı servis aracına çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Metin Çekmez
Spor Max Meyer Umut Meraş Burak Elmas Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 09:30:03. #1.16#

title