Son dakika: Tekirdağ'da Kur'an kursu öğrencileri şehit mezarlarını ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri şehit mezarlarını ziyaret etti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri şehit mezarlarını ziyaret etti.

Gazi Süleymanpaşa Cami ve Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camisi din görevlileri Yaşar Özen ve İbrahim Yılmaz, Kur'an kursu öğrencileri ile ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Öğrenciler, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 26 Ekim 1993'te teröristlerce şehit edilen Neşe Alten'in kabrini de ziyaret edip dua okudu.

Gazi Süleymanpaşa Cami müezzini Yaşar Özen, yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim kursunda verilen eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli etkinliklerinde gerçekleştirildiğini, öğrencilerin milli ve manevi duygularının canlı tutulması amacıyla şehitlik ziyareti düzenlediklerini belirtti.

Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Cami müezzini İbrahim Yılmaz da şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olduğunu, camilerde öğrencilere dini bilgilerin yanı sıra vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhunu da anlattıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman