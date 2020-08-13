Son dakika... Tartıştığı şahsı araç içinde silahla öldürdü

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Sivas'ın Kangal ilçesinde bir kadın, araç içinde tartıştığı şahsı silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden K.A. isimli kadın, beraber olduğu Mehmet Polat'ı (48) Sivas-Malatya kara yolundaki hafif ticari araçta başından silahla vurduğunu söyleyerek teslim oldu. Kişinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Polat'ın cansız bedenini buldu. Polat'ın cansız bedeni otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. K.A polis tarafından gözaltına alındı. K.A'nın ilk ifadesinde Polat'ın fotoğrafları ile kendisine şantaj yaptığı için tartışmaya başladıklarını, sinirlerine hakim olamayarak onu vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA