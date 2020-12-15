Son Dakika | - Tartıştığı kişiyi öldürdü, polise teslim oldu
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Son Dakika | - Tartıştığı kişiyi öldürdü, polise teslim oldu

15.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:57

Edinilen son dakika haberine göre - Tartıştığı kişiyi öldürdü, polise teslim oldu Adana'da bir kişi tartıştığı kişi boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise gidip teslim oldu.

- Tartıştığı kişiyi öldürdü, polise teslim oldu

ADANA - Adana'da bir kişi tartıştığı kişi boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise gidip teslim oldu. Polis cesedi olduğu yerde inceleme yaparken vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak merakla olay yerini izledi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiyegöre, Mehmetcan G. (25), ile Veysel Emre henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısada alevlenerek kavgaya dönüştü. İkili kavgada ettiği sırada Mehmetcan G. cebinden bıçağını çıkararak, Veysel Emre'nin boğazına sapladıktan sonra olay yerinden ayrılıp polis merkezine gitti.

Karakolda teslim olan Mehmetcan G., bir kişiyi bıçakladığını ve olayın gerçekleştiği yeri polislere söyledi. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Veysel Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Veysel Emre'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çevre apartmandaki vatandaşlar polis ceset üzerinden çalışırken evlerinin balkonlarına çıkarak merakla olay yerini izledi.

Son Dakika | - Tartıştığı kişiyi öldürdü, polise teslim oldu
Son Dakika | - Tartıştığı kişiyi öldürdü, polise teslim oldu
Son Dakika | - Tartıştığı kişiyi öldürdü, polise teslim oldu
Son Dakika | - Tartıştığı kişiyi öldürdü, polise teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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