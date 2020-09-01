Son dakika... Tarlada çalışırken başına mermi isabet eden çiftçi, hayatını kaybetti
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Son dakika... Tarlada çalışırken başına mermi isabet eden çiftçi, hayatını kaybetti

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te tarlasını suladığı sırada aniden yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede başına mermi isabet ettiği ortaya çıkan Metin Aslan (65), 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Son dakika... Tarlada çalışırken başına mermi isabet eden çiftçi, hayatını kaybetti
01.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:37

GAZİANTEP'te tarlasını suladığı sırada aniden yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede başına mermi isabet ettiği ortaya çıkan Metin Aslan (65), 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

Olay, 22 Ağustos günü, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Metin Aslan, eşi Elmas Aslan ile birlikte tarlada çalıştığı sırada, yere yığıldı. Eşinin ihbarı üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Metin Aslan'ı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste yapılan müdahalede, Aslan'ın başına mermi isabet ettiği belirlendi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aslan, bu sabah hayatını kaybetti. Metin Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 

Polis, mermiyi ateşleyen şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmasını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

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