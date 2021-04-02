Başkentte Roma ve Selçuklu dönemine ait 125 tarihi eser ele geçirildi
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Başkentte Roma ve Selçuklu dönemine ait 125 tarihi eser ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | 3. Sayfa
Başkentte Roma ve Selçuklu dönemine ait 125 tarihi eser ele geçirildi

Başkentte düzenlenen operasyonda, Roma ve Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 125 tarihi eser ele geçirildi.

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Başkentte düzenlenen operasyonda, Roma ve Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 125 tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde Ö.Ş'nin elindeki tarihi eserleri satarak haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 altın sikke, 54 bronz sikke, 49 gümüş sikke, bronz olduğu belirlenen haç, ok ucu, 3 obje, 9 yüzük ve 4 kolye ucu, pişmiş toprak obje ile Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

Ö.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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