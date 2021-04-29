Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak
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Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak

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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu akşam 19.00'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerin açık olacağını belirtti.

Kabine'de alınan karar sonrası tüm Türkiye bu akşam 19.00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma sürecine giriyor. Bu dönemde birçok alandaki kısıtlamalar İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeler ile açıklanmıştı.

SOYLU, TOPU AİLE BAKANLIĞINA ATMIŞTI

Kreşlerin durumu içinse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yapmıştı. Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile kapatıldığını belirten Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

KISITLAMADAN MUAF OLAN AİLELERİN ÇOCUKLARI İÇİN AÇIK OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İçişleri Bakanlığı'nın 26 Nisan 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda mevcut tedbirler kapsamında kısıtlamalardan zorunlu kamu hizmetlerini sürdürenlerin, üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet alanı gibi bazı çalışma alanlarına muafiyet sağlandığını hatırlatarak, "Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devamına karar verildi" dedi.

Bakan Yanık, ayrıca, valilikler tarafından daha önce verilen yetki doğrultusunda bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar verilebileceğini de kaydetti.

TEDBİRLER SIKI TUTULACAK

Yanık, tam kapanma döneminde faaliyetlerine devam edecek 2.310 özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen önlemler ile Bakanlık tarafından daha önce yayınlanan covid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam edileceğini de söyledi.

Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak
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