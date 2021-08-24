Son Dakika: Taliban Sözcüsü: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz

Son dakika: Taliban, 3. basın toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan örgüt sözcüsü Zabihullah Mücahid, yabancıların tahliye süresinin uzatılması konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ve 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların Afganistan'dan çıkmasını istediklerini söyledi.

Afganistan'da fiilen ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban, nasıl bir yönetim ortaya koyacağını dünyaya anlatmak için basın toplantılarına devam ediyor. Örgüt bugün 3. kez basın toplantısı düzenledi. Türk gazetecilerin de yer aldığı basın toplantısı öncesi sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.

"31 AĞUSTOS'A KADAR ÇIKMALARINI İSTİYORUZ"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan örgüt sözcüsü Zabihullah Mücahid, yabancıların tahliyesi konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını belirterek, daha önce kararlaştırılan tarih olan 31 Ağustos'a kadar yabancıların ülkeden çıkması gerektiğini söyledi.

Zabihullah, açıklamasında şu sözleri kullandı:

Tahliye sürecinin uzatılması için bir anlaşmaya varamadık, 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz.