Son dakika... Takla atan araçtaki güvenlik korucusu hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre TOPRAĞA VERİLDİÇemişgezek ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilde hayatını kaybeden güvenlik korucusu Sefer Demir'in cenazesi, Süleymaniye Camisi'nde kılınan namazın ardından Alakuş köyü mezarlığında defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Çemişgezek ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilde hayatını kaybeden güvenlik korucusu Sefer Demir'in cenazesi, Süleymaniye Camisi'nde kılınan namazın ardından Alakuş köyü mezarlığında defnedildi. Cenazeye Demir'in yakınları, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Başer, kurum müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.