Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi
Diyanet'ten, 12 yaşındaki kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideriyle ilgili, "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" açıklaması geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, 12 yaşındaki kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'la ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" denildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında şu sözlere yer verdi;
"Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir.
İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de göz bebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."
NE OLMUŞTU?
Dün Fatih Nurullah takma adlı sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'ın (58), müridlerinden birinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği ortaya çıktı. Tepki çeken iddia sonrası 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan tutuklanan Şağban, istismara uğrayan çocuğun yaşadıklarını anlatmasıyla yakayı ele verdi. Küçük kız, pedagoglara Şağban'a çay götürdüğü sırada tacize uğradığını anlattı.