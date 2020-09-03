Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi

Diyanet'ten, 12 yaşındaki kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideriyle ilgili, "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" açıklaması geldi.

03.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:40

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, 12 yaşındaki kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'la ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında şu sözlere yer verdi;

"Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir.

İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de göz bebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Dün Fatih Nurullah takma adlı sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'ın (58), müridlerinden birinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği ortaya çıktı. Tepki çeken iddia sonrası 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan tutuklanan Şağban, istismara uğrayan çocuğun yaşadıklarını anlatmasıyla yakayı ele verdi. Küçük kız, pedagoglara Şağban'a çay götürdüğü sırada tacize uğradığını anlattı.

Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi
Haber Yorumları (48)
TR: YAV HE HE
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
ZİYARETÇİ: Tarikatlar kapatılmalı yasal değil zaten.
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
GÖKTÜRK: bu diyanete ayrılan bütçe ve diyanetin bazı açıklamaları ülkede birçok insanı bu kuruma karşı çok soğuttu. açıkcası ülkenin çoğunluğu hatta dindar insanlar bile diyaneti ciddiye almıyor. . tarikat üyelerinin çoğu, boşluktan ve tabikide cahilliklerinden kendilerini biyere ait hissetmek için bunlar gibi kurumlara giriyorlar. devlet öncelike tarikatleri kapatmalı diyanetinde bütçesini yarıya indirip şu fetva denen şeyleride adam akıllı düzeltmeli. . diz kapağına kola bacağa taktınız iyice. .
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 48 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Wilma Elles Yıldız Tilbe Didem Soydan
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Bakan Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 17:42:33. #1.14#
title