Son dakika... Taciz iddiasıyla suçlanan yazar İbrahim Çolak evinde ölü bulundu

Taciz iddiasıyla suçlanan yazar İbrahim Çolak evinde ölü bulundu

ANKARA - Yazar ve yayınevi sahibi İbrahim Çolak, Ankara'da yaşadığı evinde ölü bulundu. İsmi taciz iddialarına karışan Çolak, hayatını kaybetmeden önce sosyal medya hesabından veda içerikli mesajlar paylaştı.

Yazar ve yayınevi sahibi İbrahim Çolak, Ankara'da yaşadığı evde ölü bulundu. Daha önce de adı taciz iddialarına karışan Çolak'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımları dikkat çekti. Çolak, paylaştığı mesajlarında, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı evinde asılı şekilde hayatını kaybetmiş olarak bulunan Çolak'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra belirlenecek. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ