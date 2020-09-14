Son Dakika: Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: Bir personel şehit oldu Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına, Çobanbey- El-Bab arasında, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldı. Saldırı sonucu araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Türk Kızılay personeli şehit oldu, bir personel de yaralandı. Bir kişi de saldırıdan yara almadan kurtuldu.

"DOKUNULMAZLIĞI BULUNAN KIZILAY PERSONELİNE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM"

Çobanbey'de tedavi altına alınan yaralı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ilk tedavisinin ardından Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi.

Saldırı haberi üzerine bölgeye giden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRI, ULUSLARARASI HUKUKU DA HEDEF ALMIŞTIR"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda 1 Kızılay personeli şehit olmuş, 1 personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" denildi.