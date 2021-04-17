İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İstanbul DHASultangazi'de bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Sultangazi'de bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Cebeci Mahallesi 2. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mobilya imalathanesinde çıktı. İmalathaneden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ederken yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Meslektaşları tarafından binadan dışarı çıkarılan itfaiye erine ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ambulansa alınan itfaiye görevlisine oksijen verildi. İtfaiye ekipleri yanan atölyede uzun süre soğutma çalışması yaparken işyerinde maddi hasar meydana geldi. Çok sayıda kişinin çalıştığı imalathanenin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olduğu saatlerde yangının meydana gelmesi büyük bir faciayı engelledi.

YANGINI GÖREN VATANDAŞ YAŞANANLARI ANLATTI

Mobilya imalathanesinin yanında bulunan ayakkabı imalathanesinde bekçi olarak çalışan Hüseyin Türk yaşananları anlattı. Türk, 'Ben ayakkabıcının bekçisiyim. Ben kulübede otururken burası yandı. Ben yukarı çıktım baktım. Polisi, Jandarmayı aradım. Hepsi geldiler. Yangının neden çıktığını bilemiyorum. Yangın sırasında içeride kimse yoktu. İçerisi boştu. Bugün cumartesi, kapalı olduğu için herkes gitti. İtfaiyenin adamlarından biri dumandan etkilendi. Oda içeride dumandan zehirlendi. Düştü aşağı. Yaralı falan yokö dedi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yağının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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