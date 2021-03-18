Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE FABRİKA BACASINDA YANGIN GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Sultangazi'de bir fabrikanın bacasında çıkan yangında gökyüzünü duman kapladı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Eski Habibler Mahallesi Orkideler Sokak üzerinde bulunan bir kumaş üretim fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı. Bildirilmesi üzerine Habibler, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir istasyonlarına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle bacadaki yangın söndürüldü. Yangın sonucu fabrikanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı