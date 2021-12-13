Son dakika... Sultan Sazlığı'nda yangın
Son dakika habere göre - Sultan Sazlığı'nda yangın Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.
KAYSERİ (İHA) - - Sultan Sazlığı'nda yangın
KAYSERİ - Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda önceki günlerde de yangın çıkmıştı.