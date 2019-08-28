Son dakika: Huzur Sokağı romanının yazarı Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti

28.08.2019 14:02

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan ünlü yazar Şule Şenler 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gören yazar Şenler, Huzur Sokağı romanı ile tanınıyordu.

1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran Şenler, 'Şulebaş' isminin verildiği başörtüsü bağlama şeklinin mucidiydi.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.

Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.