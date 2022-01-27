Son Dakika: Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver görevden alındı
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Son dakika: Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası onanan, çete davalarından aranması bulunduğu için Gürcistan'a kaçan Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver, HSK tarafından Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alındı. HSK ayrıca olayla ilgili inceleme başlattı.
Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Galip Öztürk'ün aile fotoğrafını çekerken aynadan görüntüsü yansıyan hakim Kemal Alver, büyük tepki çekti. Olayın ortaya çıkması üzerine Öztürk, yayımladığı fotoğrafı kaldırdı ve kısa bir süre sonra Alver'i fotoğraftan kırparak aynı fotoğrafı tekrar paylaştı.
HSK HAREKETE GEÇTİ
Tepki çeken fotoğrafın ardından Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçerek Hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SUÇ ÖRGÜTÜ RAPORUNDA 7. SIRADA YER ALIYOR
ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilen, Türkiye'de adam öldürmeye azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk'ün Türkiye'de yargılandığı çete davalarından da hakkında yakalama kararı bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü raporunda Galip Öztürk 7. sırada yer alıyor.