Son dakika: Soylu: "Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir."
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Son dakika: Soylu: "Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir."

30.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:32
Son dakika: Soylu:

Son dakika haberlerine göre Soylu: "Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir.

Soylu: "Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş

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