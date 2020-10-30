Son dakika: Soylu: "Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir."
30.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:32
Son dakika haberlerine göre Soylu: "Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir.
Soylu: "Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş