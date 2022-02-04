Son dakika... 'SON KAR YAĞIŞLARI, KONYA OVASI'NIN YER ALTI SU SEVİYESİNİ HEMEN YÜKSELTMEZ'

KONYA (DHA) - KONYA Ovası'nda son yıllarda görülen kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yer altı su seviyesi 45 metre derinliklere kadar düştü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Pınar, son kar yağışlarıyla yer altı su seviyesinin hemen yükselmeyeceğini belirterek, "Son kar yağışlarının tarımsal üretime çok önemli bir katkı sağlayacağı ve verimin inşallah çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Ancak bu yağışların, yer altı sularını hemen yükseltecek, besleyecek gibi bir yanılgı içerisinde olmamamız lazım. Bu yıl yağan karlar, yıllar içerisinde topraktan süzülerek yer altı suyu katmanına ulaşır." dedi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda son yıllarda görülen iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama kuraklığa neden oldu. Jeoloji Mühendislerinin yaptığı araştırmada ovada su seviyesi 45 metre derinliklere kadar düştü. 22 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ise etkisini sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre kar kalındığı kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi buldu. Yine meteorolojik verilere göre ovada son 10 günde bazı bölgelere metrekareye 40 milimetre, bazı bölgelerde ise 200 milimetreye yakın yağış düştü. Son kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürse de, yer altı su seviyesinin hemen artması mümkün gözükmüyor.

'SU SEVİYESİ HEMEN YÜKSELMEZ'

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Pınar, son kar yağışlarının, tarım ürünlerinin veriminin artmasını katkı sağlayacağını; ancak yer altı su seviyesini hemen yükseltmeyeceğini belirtti. Pınar, şunları söyledi:

"Son kar yağışlarının tarımsal üretime çok önemli bir katkı sağlayacağı ve verimin inşallah çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Ancak bu yağışların, yer altı sularını hemen yükseltecek, besleyecek gibi bir yanılgı içerisinde olmamamız lazım. Bu yıl yağan karlar, yıllar içerisinde topraktan süzülerek yer altı suyu katmanına ulaşır. Tarımsal faaliyetlerimizde özellikle kuyu açıp çektiğimiz sular, yıllarca belki de yüz binlerce yıldır toprağın altına sızan sulardan oluşuyor. Biz bu suları hemen çıkarıp kullanıyoruz; ama bunu yerine koymak çok zor. Bunu şu an yağan karlarla düşünürsek bu çok yanlış bir çözümdür. Yer altı su seviyesi, yıllarca sürekli böyle yağan karlar sonucu artar. Bu yağan karlar, yer altı suyuna destek olur; ama bunca yıl kaybedilen suyun yerini doldurmaz."

Konya'da bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın normal bir iklim süreci olduğunu ifade eden Pınar, " Bu yıl, yoğun kar yağışlarına maruz kaldığımız bir kış geçiriyoruz. Bunu birçok kesimde, garip ve enteresan şekilde algılanıyor. Konya'da normalde olması gereken kış şartlarının bir sonucudur. Buradaki problem, geçtiğimiz yıllarda daha sıcak kış mevsimleri yaşamamızdandır. Biz, son yıllarda bu hava şartlarına alıştığımız için, bu yıl yoğun kar yağışı ve soğuk havayı garipsiyoruz. Bunda çok garipsenecek bir şey yok. Konya'nın iklim özelliklerine baktığımız zaman gerçekte olması gereken kış şartlarıdır." dedi.

'KONYA'DA 80 YILIN EN SOĞUK HAVASINI YAŞIYORUZ'

Konya'da son günlerde hava sıcaklığının eksi 27 dereceye kadar düşmesini de değerlendiren Pınar, en son 1942 yılında hava sıcaklığının eksi 28 derece olarak görüldüğünü hatırlattı. Konya'da 80 yılın en soğuk havasının yaşandığını belirten Pınar, "Konya'da, kış şartlarını düşünecek olursak, bizim eksi 10, 15, 20 dereceleri görmemiz normal bir durum. Ama biz bunu her kış görmüyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl içindeki kışlarda çok fazla eksi derecelere ulaşılmadı. Oysa geçmiş tarihlerde eksi 28 dereceyi gördük. Son 20- 25 yıldır yaşadığımız kış şartlarına baktığımız zaman, arada bir yıl soğuk hava kendini göstermiş, sonra yine sıcak kışlar yaşanmış. Bu nedenle de Konya'da sanki kışlar, ılıkmış gibi bir algı oluşuyor. Ama aslında öyle değil. Konya, karasal iklime sahip olduğu için bu yıl yaşadığımız kış şartlarını her yıl yaşamamız lazım." diye konuştu.