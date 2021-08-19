Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
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Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Buna göre son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu.

Korona verilerine ilişkin son gelişmeleri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak illerimizin haritasını şu notla yayınladı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım."

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu

EN ÇOK ARTIŞ GÖRÜLEN 5 İL

Bir sonraki paylaşımında son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimizi açıklayan Koca; "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Diğer yandan illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

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Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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