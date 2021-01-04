Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)
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Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)

04.01.2021 13:10 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:14
Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)

Son dakika haberleri... 7 AYLIK EŞE GÖZYAŞLI VEDASomali'deki Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Selami Aydoğdu için memleketi Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde cenaze töreni düzenlendi.

7 AYLIK EŞE GÖZYAŞLI VEDA

Somali'deki Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Selami Aydoğdu için memleketi Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye bombalı saldırıda oğlunu kaybeden kendisi de yaralı kurtulan baba Ömer Aydoğdu ile Selami Aydoğdu'nun geçen yıl haziran ayında evlendiği İrem Aydoğdu ve yakınları katıldı. Cenazede acılı aile, taziyeleri kabul ederken, İrem Aydoğdu da uzun süre gözyaşı döktü. Selami Aydoğdu'nun cenazesi, salgın tedbirlerine uygun kılınan namazın ardından köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)
Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)
Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)
Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)
Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)
Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)
Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)
Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)
Son dakika! Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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