Son dakika... Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Türkiye ile Somali yakın dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Türkiye ile Somali yakın dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Son dakika... Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Türkiye ile Somali yakın dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Türkiye ve ülkesinin yakın dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Türkiye ve ülkesinin yakın dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Türkiye ve Somali dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü nedeniyle başkent Mogadişu'daki Villa Somalia konutunda yemek verdi.

Yemeğe, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, bakanlar ve çok sayıda üst düzey yetkililer katıldı.

Fermacu, burada yaptığı konuşmada, 10 yıl önce Somali'nin insani kriziyle karşı karşıya olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin ülkeye tarihsel bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Bu ziyaretle Türkiye-Somali arasında dostluğun başladığını belirten Fermacu, bunun Somali'de çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı getirdiğini söyledi.

Fermacu, "Bugün iki ülkenin arasındaki diplomatik ilişkiler, ticaret, güvenlik, insani ilişkiler ve kültürel değişim de dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan tüm alanlarda işbirliği ve ortaklıkta yeni fırsatlar yarattı." dedi.

Türkiye'nin Somali'yi dünyaya bağlayarak kalkınmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Fermacu, Türk hükümetinin, Somali'nin ekonomi, sağlık ve eğitim sektörünün iyileştirilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Fermacu, Türkiye'deki orman yangını ve selden etkilenenlerin acılarını paylaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz ise Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin son on yılda yeni bir boyuta ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk etapta büyük bir acil insani ve yardım programı olarak başlayan Somali'deki misyonunun zaman içinde değiştiğini hatırlatan Yılmaz, "Şimdi Türkiye, tüm devlet kurumlarının kapasitesini güçlendirmek için Somali ile işbirliği yapıyor." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin, barışı ve kapasiteyi artırarak her alanda Somali'ye desteğini sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Son dakika... Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Türkiye ile Somali yakın dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Son dakika... Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Türkiye ile Somali yakın dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Son dakika... Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Türkiye ile Somali yakın dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Son dakika... Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Türkiye ile Somali yakın dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin İrem Derici Demet Özdemir Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Türkiye ile Somali yakın dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 22:16:38. #1.15#

title