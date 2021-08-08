Son dakika! Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika! Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika! Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Davutlar Kavşağı'nda 09 DZD 343 plakalı ile 09 RJ 319 plakalı otomobiller henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 09 RJ 319 plakalı otomobil savrularak direğe çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi yaralanırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Son dakika! Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika! Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika! Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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