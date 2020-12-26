Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

Son dakika habere göre Eski Mecitözü caddesinde hakim olan sakinlik Eğridere Çarşısı'nda hakim olan sakinlik Hürriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik ÇORUM - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.