Son Dakika: 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu - Haberler
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Son Dakika: 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika
Son Dakika: 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu

Son dakika: Kırım gerginliğinin gölgesinde geçen ve yaklaşık 3 saat süren Soçi Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den olumlu mesajlar geldi. Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." derken, Putin, "Çok yararlı ve kapsayıcı geçti, temasta olacağız" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bir buçuk yıl sonra ilk kez yüz yüze görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk mesajlar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu

Putin, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız" şeklinde konuştu.

Son Dakika: 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasında, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım mevzusuna değinmiş ve "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kırım Tatarlarının haklarını korumak için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi

Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi

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