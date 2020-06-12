Son Dakika: SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar
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Son Dakika: SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar

Son dakika 3. sayfa haberi... Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Son Dakika: SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar
12.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:32

Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklar, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristlerden en az 6'sının etkisiz hale getirildiğini aktardı. - HALEP

Kaynak: İHA

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