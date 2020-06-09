Son Dakika | Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ederek rehin aldı
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Son Dakika | Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ederek rehin aldı

Son dakika haberleri... Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ederek rehin aldı -İtfaiye aracı ile balkondan giren polisler saldırganı etkisiz hale getirdi Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde şizofreni hastası şahıs, 84 yaşındaki emekli öğretmen annesini darp ederek rehin aldı.

09.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:17

Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ederek rehin aldı

-İtfaiye aracı ile balkondan giren polisler saldırganı etkisiz hale getirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde şizofreni hastası şahıs, 84 yaşındaki emekli öğretmen annesini darp ederek rehin aldı. Saldırgan, itfaiye aracı ile balkondan eve giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralı anne ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay 19.50 sıralarında Çayırova Atatürk Mahallesi 313 Sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde 84 yaşındaki emekli öğretmen Nermin Arıcı, ilaçlarını almayan şizofreni hastası oğlu Mustafa İlhan Arıcı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine oğlu Mustafa İlhan Arıcı tarafından dövülen kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan şahıs, kapıyı kilitleyerek annesini rehin aldı.

Balkondan giren polisler saldırganı etkisiz hale getirdi

Eve giremeyen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen merdivenli araç ile 2. kattaki evin balkonuna uzanan polis ekipleri, kilitli olan balkon kapısını kırarak eve girdi. İçeride yaşlı kadını darp ettiği belirlenen saldırgan Mustafa İlhan Arıcı, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Daha sonra eve giren sağlık ekiplerince sedyeye alınan yaralı kadın itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla ambulansa alındı.

Gelirken komşularına daha sonra polis aracına tükürdü

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen saldırgan Mustafa İlhan Arıcı ise polis ekiplerince kelepçelenerek polis aracına alındı. Araca alınırken çevredekilere tüküren Mustafa İlhan Arıcı, bindiği araçta ise polis ekiplerinin oturacağı alanlara tükürmeye devam etti. Gözaltına alınan şahıs Çayırova Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olaya tanık olan komşuları ise şahsın daha önce de benzer saldırgan tavırlar sergilediğini söyledi.

Son Dakika | Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ederek rehin aldı

Kaynak: İHA

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