Son dakika! Sivas'ta zihinsel engelli kadının polislik hayali gerçekleştirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde emniyet mensupları, zihinsel engelli kadının polis olma hayalini doğum gününde pasta keserek ve polis yeleği giydirerek gerçekleştirdi.

İlçede yaşayan Bekir Çınar, zihinsel engelli eşi Mevlüde Çınar'ın (55) çocukluğundan bu yana polis olma hayali bulunduğunu Zara Emniyet Müdürlüğüyle paylaştı.

Polisler, Mevlüde Çınar'ı, hayalini gerçekleştirmek için İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet etti.

Burada polis yeleği giydirilen Çınar'a doğum günü dolayısıyla da pasta kesildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sizlerin gülüşü, bizlerin mutluluğu oluyor. Zara ilçemizde hayali polis olmak olan Mevlüde ablamızın doğum gününde hayali gerçek oldu. Mutlu yıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.