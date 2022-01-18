Son dakika! Sivas'ta zihinsel engelli kadının polislik hayali gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Sivas'ta zihinsel engelli kadının polislik hayali gerçekleştirildi

Son dakika! Sivas'ta zihinsel engelli kadının polislik hayali gerçekleştirildi
AA / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sivas'ın Zara ilçesinde emniyet mensupları, zihinsel engelli kadının polis olma hayalini doğum gününde pasta keserek ve polis yeleği giydirerek gerçekleştirdi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde emniyet mensupları, zihinsel engelli kadının polis olma hayalini doğum gününde pasta keserek ve polis yeleği giydirerek gerçekleştirdi.

İlçede yaşayan Bekir Çınar, zihinsel engelli eşi Mevlüde Çınar'ın (55) çocukluğundan bu yana polis olma hayali bulunduğunu Zara Emniyet Müdürlüğüyle paylaştı.

Polisler, Mevlüde Çınar'ı, hayalini gerçekleştirmek için İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet etti.

Burada polis yeleği giydirilen Çınar'a doğum günü dolayısıyla da pasta kesildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sizlerin gülüşü, bizlerin mutluluğu oluyor. Zara ilçemizde hayali polis olmak olan Mevlüde ablamızın doğum gününde hayali gerçek oldu. Mutlu yıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! Sivas'ta zihinsel engelli kadının polislik hayali gerçekleştirildi

Son dakika! Sivas'ta zihinsel engelli kadının polislik hayali gerçekleştirildi

Son dakika haberleri! Bir haftada 26 koyunu öldü; nedeni araştırılıyor

Son dakika haberleri! Bir haftada 26 koyunu öldü; nedeni araştırılıyor

 Köpeği ezip yoluna devam eden sürücünün yaptığı yanına kar kalmadı

Köpeği ezip yoluna devam eden sürücünün yaptığı yanına kar kalmadı
AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Engelli, Polis, Sivas, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title