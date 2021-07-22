Son dakika! Sivas'ta kaza; savcı yaralandı, annesi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Sivas'ta kaza; savcı yaralandı, annesi öldü

Son dakika! Sivas'ta kaza; savcı yaralandı, annesi öldü
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre SİVAS'ta kontrolden çıkarak kayalıklara çarpan otomobilde Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren (26) yaralanırken, annesi Rabia Evren (56) hayatını kaybetti.

SİVAS'ta kontrolden çıkarak kayalıklara çarpan otomobilde Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren (26) yaralanırken, annesi Rabia Evren (56) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kayseri-Tokat karayolu üzerinde, Bedirli kavşağı yakınlarında yaşandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren'in kullandığı 07 HM 111 plakalı otomobil, Bedirli kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kayalıklara çarparak duran otomobilde savcı Şenkut Evren ile annesi Rabia Evren yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Evren kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan savcı Şenkut Evren ise aynı hastanede tedaviye alındı. Cumhuriyet Savcısı Evren'in annesiyle beraber daha önce görev yaptığı Tokat'ın Erbaa ilçesinde avukatlık yapan nişanlısı Eda Ece Demir'e bayram ziyareti yapmak için Adana'dan yola çıktıkları öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Midibüsle çarpışan motosikletteki anne feci şekilde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı
Midibüsle çarpışan motosikletteki anne feci şekilde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı
Evinin balkonunda oturduğu sırada yaşanan kazayı spiker gibi anlatmaya çalıştı
Evinin balkonunda oturduğu sırada yaşanan kazayı spiker gibi anlatmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Serra Arıtürk Erkan Petekkaya
Spor Diego Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Sivas'ta kaza; savcı yaralandı, annesi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 21:25:21. #1.15#

title