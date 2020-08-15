Son dakika! Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Son dakika haberi: SİVAS'ın Gürün ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru, 4 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru, 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kayseri- Malatya karayolu Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Burak Aslan (24) yönetimindeki 23 DY 203 plakalı otomobil ile Savaş Doğru'nun (46) kullandığı 35 DKN 58 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Elif Hilal Doğru (9) ve Bingöl'de görevli polis memuru Selçuk Yetişen (24) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Yetişen, Sivas'a sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA